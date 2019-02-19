Battal İlgezdi’nin 10 yıllık vaadini adayken yaptı

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CHP'nin yolsuzluk iddialarıyla görevinden alınan ve tekrar Ataşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Battal İlgezdi, AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem'in, ilçedeki imar sorununun çözümündeki başarısını sahiplenmeye çalışınca büyük tepkiyle karşılaştı.Yenisahra ve Barbaros Mahalleleri'nin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları geçtiğimiz hafta AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem'in yoğun çaba ve gayretleriyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edildi. Ataşehirlilere 10 yıl önce vaat ettiği halde imar sorununu çözemeyen Battal İlgezdi ise sosyal medyadan, "İBB Meclisi'nden oy birliği ile geçenYenisahra ve Barbaros mahallelerimizin imar planları Ataşehirimize hayırlı olsun. Başta halkımız olmak üzere emeği geçen mesai arkadaşlarıma, muhtarlarımıza, tüm Meclis Üyeleri ve STK'lara teşekkür ederim" paylaşımını yaptı. Bunun üzerine Ataşehirli vatandaşlar, İlgezdi'nin emek hırsızlığı yaptığını savunarak yapılan hizmetin üzerine konduğunu savundu.Ataşehirliler İlgezdi'nin paylaşımına şu yorumları yaptı:Battal Bey Ataşehir Belediye başkanı olarak İsmail Erdem' teşekkür etmeyi unutmuşsunuz imar planını çıkardığı için. Yakından takip ettim bir ayda çözdü.Emek hırsızlığı yapmayın artık. Yıllardır Ataşehir'i sömürdünüz yetmedi mi? İnsanları kandırmayı kesin. İmar planını İsmail Erdem daha adaylık sürecinde çözdü. Bir teşekkür edeceğinize üstüne konuyorsunuz. Sahtekarsınız.İsmail Erdem'e teşekkür etseydiniz keşke. 10 yıllık sorunu 1 ayda çözdü. Helal olsun..