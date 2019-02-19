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'dan önemli açıklamalar

Başkanlığı görevini devrettikten sonra YHT ile 'a gelen , gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Giriş Tarihi: 19.2.2019 14:51 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 14:51
Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Eyüpsultan'dan bugün çalışmaları başlatıyoruz. Hayırlı olsun, Allah utandırmasın. İstanbul'un bütün ilçelerini ziyaret edeceğiz. Daha çok dinleyip daha az konuşacağız.

İstanbul'da okuyup, meslek sahibi olduk. İstanbul'a borcumuzu ödemek için geldik. İstanbul'un daha fazla yeşil alana, daha fazla otoparka ihtiyacı var. Bunları biliyoruz, ama İstanbul'u gençlerin yaşayacağı bir yer yapmak istiyoruz. Gençlerle birçok ortak proje yapacağız.

Z kuşağı 1994'ten önceki İstanbul'u bilmiyor. İstanbul'da AK Parti olarak önemli işler başardık. 7 tepeli İstanbul'a dünya çapında 7 büyük proje yaptık.

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Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar
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