CHP'den seçim otobüsü provokasyonu: Tanzim'in önüne park edip...

TANZİM SATIŞLARI ÜZERİNDEN "FAKİRLİK" ALGISI!

Tanzim satışlarının fakirlikten değil, halkı fakirleştirmek için çalışanlara karşı bir tedbir ve vatandaşa alternatif olması için başlatıldığını anlamak istemeyen Kılıçdaroğlu CHP'si partinin önde gelen isimleri aracılığı ile bu yönde algı yaparken sokakta da boş durmuyorlar.

HADDİ AŞARAK AKILLARINCA VATANDAŞLA DALGA GEÇMEYE BAŞLADILAR!

Son olarak İstanbul Fatih'te bulunan Eminönü meydanındaki Tanzim satış noktasının önüne park eden CHP seçim otobüsünden Barış Manço'nun "Domates, biber, patlıcan" şarkısı çalarak vatandaşla alay etmeye kalkan CHP'liler seviyeyi bu denli düşürerek halkın sabır sınırlarını zorladı.

İşte CHP seçim otobüsünden vatanadaşa yönelik o skandal davranışın amatör kameralara yansıdığı anlar;

CHP'liler İstanbul Eminönü'de Tanzim Satış noktasında alışveriş yapan vatandaşlarla akıllarınca böyle alay ettiler!

Söz konusu skandal sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Vatandaşlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesaplarında sert ifadelerle tepkisini gösterdi.