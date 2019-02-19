Ertuğrul 120 olaya müdahale etti

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ASELSAN'ın yerli ve milli imkanlar kullanarak geliştirip ürettiği "Ertuğrul Bomba İmha Robotu" ile İstanbul'da 120 şüpheli pakete müdahalede bulunuldu.ASELSAN tarafından 2018'de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) teslim edilen robotlardan 3'ü İstanbul'da görev yapıyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Ekipleri'nin 'Ertuğrul Bomba İmha Robotu' ile temsili olarak içinde patlayıcı bulunan şüpheli bir pakete yaptıkları müdahale kameralarca kaydedildi.85 kilogram ağırlığında su geçirmeyen gövdeye sahip araç, 4 saat aralıksız çalışıyor. 30 santimetreye kadar suda görev yapabilen robot, -20 ile 69 santigrat derece sıcaklık aralığında çalışabiliyor. Kolu 2 metreye kadar uzanan araçta yüksek çözünürlükte gerçek zamanlı kamera bulunuyor.