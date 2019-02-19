HDP'nin Mardin'deki aday tanıtımına tutuklama

- Terör örgütü PKK ve teröristleri övücü mahiyette sözde marş okunan, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunulan aday tanıtım toplantısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden HDP Mardin İl Başkanı Ali Sincar tutuklandı

MARDİN (AA) - Halkların Demokratik Partisince (HDP) Mardin'de düzenlenen, terör örgütü PKK ve teröristleri övücü mahiyette sözde marş okunan ve ölen teröristler için saygı duruşunda bulunulan aday tanıtım toplantısına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden HDP İl Başkanı Ali Sincar tutuklandı.

HDP tarafından 30 Ocak'ta bir düğün salonunda düzenlenen, ölen PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulunulan, terör örgütünü ve teröristleri övücü mahiyette marş söylenen belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına ilişkin Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 7 Şubat'ta yakalama kararı çıkarılan 16 şüpheliden, aralarında HDP İl Eş başkanları Ali Sincar ve Eylem Amak'ın da bulunduğu 14'ü Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden HDP İl Eş Başkanı Eylem Amak savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden HDP İl Eş Başkanı Sincar tutuklandı. Diğer şüpheliler Abidin U, Şeyhmus Ç, Mehmet K. S, Halil Y, Musa B, Hüseyin A, Vedat A, Beritan Ö, Ferhat K, Abdulbari A, Barış B, Adil B, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.

HDP tarafından Mardin'de, 30 Ocak'ta aday tanıtım toplantısı gerçekleştirilmişti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Mardin milletvekilleri Mithat Sancar, Pero Dundar, Ebrü Günay, Tuma Çelik, HDP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk ile adaylar ve partililerin katıldığı toplantıda, ölen PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulunulmuş, terör örgütünü ve teröristleri övücü mahiyette marş söylenmişti.