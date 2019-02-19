Milas’taki Göçük ile ilgili Başsavcılık’tan açıklama

Muğla'nın Milas ilçesinde yer alan Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkiinde feldspat madeni çıkarılan ocakta göçük meydana gelmişti. Meydana gelen göçük esnasında 4 işçi kayanın altında kalmıştı. İşçilerden 2'sinin cansız bedenine ulaşılırken 1'inin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti.

4 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan olayla ilgili açıklama geldi. Başsavcılıkça yapılan açıklamada, meydana gelen göçükte ekskavatör operatörleri Engin Tutuk, Servet Çapacıoğlu, kamyon şoförleri Şükrü OTLAK, Tayfun AKINCI isimli işçilerin göçük altında kaldığı belirtildi.

TAYFUN AKINCI TABURCU EDİLDİ

Şirket çalışanları tarafından aynı gün olan Tayfun Akıncı göçük altından çıkartıldığı ve Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği, yaralı olan Tayfun'un aynı gün ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği ve hayatı tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Başsavcılıkça, göçük altında kalan Şükrü Otlak, Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu' nu kurtarma çalışmalarının dün gün boyu devam ettiğini, gün içinde devam eden çalışmalarda Şükrü Otlak'ın cansız bedenine ulaşıldığını ifade edildi.

SERVET ÇAPACIOĞLU ARANIYOR

Akabinde Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu'nun bulunması için gün boyu çalışmalara devam edildiği, bugün ise Engin Tutuk isimli işçinin göçükten çıkartıldığı belirtildi. Engin Tutuk'un cansız bedenine ulaşıldığı, göçük altında kalan son işçi Servet Çapacıoğlu'nun ise bulunmasına yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği kaydedildi.

BAŞSAVCI ADEM EFE KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLÜYOR

Savcılık, olayın en başından itibaren soruşturmanın Milas Cumhuriyet Başsavcısı Adem Efe koordinesinde yürütüldüğünü, soruşturmada 3 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini, bütün çalışmalara bizzat Cumhuriyet Başsavcısı tarafından refakat edildiğini belirtti. Yine Cumhuriyet Başsavcısı tarafından görevlendiren soruşturma savcısının olay yerinde hazır tutulduğu ve bugün başlayan çalışmalarda Cumhuriyet Başsavcısı tarafından olay yerine görevlendiren savcı ile intikal edildiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında ilk anda maden mühendisi, inşaat mühendisi ve iş güvenliği uzmanından müteşekkil bilirkişinin oluşturularak olay yerinde hazır edildiği, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği ifade edildi.