ÖKK darbe girişimi davası sürüyor

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Savunma yapan sanıklardan eski astsubay Uğur Demirtaş, olay tarihinde izinli olduğunu, su altı intikal cihazının denenmesi için amirlerine bilgi vererek 15 Temmuz'da ÖKK'ye geldiğini ve mesaiye devam ettiği bildirdi.

İzinden dönmesinin darbeye yönelik olmadığını, darbe girişimini önceden bilmediğini savunan Demirtaş, izinden dönmesi konusundan amirlerinin bilgisi olduğunu ifade etti.

Olay günü sanık eski üsteğmen Sezgin Güney'in evinde bazı birlik personeli ile yemekte buluştuklarını belirten Demirtaş, söz konusu yemeğin darbe toplantısı olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İlerleyen saatlerde Güney'in, tatbikat yapılacağının söylenmesi üzerine bazı ÖKK mensuplarını Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na götürdüğünü anlatan Demirtaş, buradan çıkacağı sırada sanık Güney'in gelerek, "Komutan alarm vermiş, ciddi bir terör saldırısı varmış." demesi üzerine ÖKK'ye döndüğünü bildirdi.

ÖKK'ye girişi sırasında helikopterin nizamiyeye atış yaptığını, ilerleyen saatlerde kışla içine bir helikopterin inişinden kısa süre sonra da silah seslerinin geldiğini aktaran Demirtaş, Semih Terzi'nin karargaha geldiğini ve Ömer Halisdemir'in şehit edildiğini sonradan öğrendiğini söyledi.

Demirtaş, ÖKK kışlasında yaşanan çatışmada da yer almadığını ve kimseye ateş etmediğini savundu.

"FETÖ üyeliği" suçlamasını da kabul etmediğini dile getiren Demirtaş, mahkeme heyetinden tahliyesini ve beraatini istedi.