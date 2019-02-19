Şırnak ses verdi: Biz birlikte Türkiye’yiz

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti, Şırnak'ta seçim bürosu açılışlarına devam ediyor. Uludere ilçesindeki seçim bürosu açılışı, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Uludere AK Parti teşkilatı ve köylerden gelen vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Açılıştan sonra ilçede ilk defa Türk bayrakları eşliğinde huzur yürüyüşü gerçekleştirildi. AK Parti seçim bürosu önünden Demokrasi Meydanı'na kadar yürüyen vatandaşlar 'AK Parti ile huzur geldi', 'Biz birlikte koca Türkiye'yiz' sloganları attı. Binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte ay yıldızlı Türk bayrakları dalgalandırıldı.AK Parti Şırnak İl Başkanı Halil İbrahim Erkan, en büyük arzularının huzur olduğunu söyledi. Hangi görüşte olursa olsun insanları ötekileştirmediklerini belirten Erkan, bu coğrafyanın insanının teröre meyilli olmadığını ifade etti. AK Parti Uludere İlçe Başkanı Fikret Demir ise Uludere'de 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde büyük bir zaferle çıkacaklarını belirterek, "Bu halkı sömürenlerin elinden belediyeyi alacağız Allah'ın izniyle" dedi.