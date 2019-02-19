TBMM'de devir teslim töreni

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevini Celal Adan'a devretti.



Yıldırım " Bütün gruplarla uyum içinde çalışmaya gayret ettim. Bugün görevimi yaparken gönlüm rahat. yapılan anayasa değişikliğinden sonra yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı sistemi milli iradenin tecelli ettiği meclisimiz bundan sonra yürütme ve yasama arasındaki ilişkilerin daha da net olarak belirlendiği ve daha çok milletimizin ihtiyacı olan yasaların yapılması millet asına denetim faaliyetlerinin sürdürülmesi görevini ifa edecektir. Meclis'in bu anlamdaki gücü daha da artmış olacaktır.

Görevi değerli başkan vekili İstanbul milletvekili siyasette uzun süre tecrübesi olan değerli kardeşim Celal Adan Bey'e teslim ediyorum." dedi.

TBMM Başkanı Binali yıldırım görevini törenle Celal Adan'a teslim etti!



Geçici olarak TBMM Başkanlığı'nı yürütecek olan Celal Adan kimdir?

Binali Yıldırım'ın yeni başkan seçilinceye kadar TBMM Başkanlığı'nı geçici olarak görevi devrettiği TBMM Başkanvekilleri arasında en yaşlı üye olan Celal Adan kimdir? Celal Adan 'Başkan Vekili' sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı oldu.







CELAL ADAN KİMDİR?

Celal Adan, 10 Eylül 1951, Ağrı Tutak doğumlu, Türk siyasetçi. Orman Yüksek Mühendisi, İMPA A.Ş. ve İNMAŞ Limited Şirketi sahibi ve yöneticisidir.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'ni bitirdi. 21. dönem Doğru Yol Partisi ve 24., 25., 26. ve 27. dönem MHP İstanbul Milletvekilliği görevinde bulundu. Türkiye-İtalya Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeliği yaptı.

12 Temmuz 2018 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili seçildi.

Orta düzeyde İngilizce bilen Adan, evli ve 2 çocuk babasıdır.