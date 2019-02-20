Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Anadolu gülerse Etimesgut güler, Anadolu ağlarsa Etimesgut ağlar. Bunun için Etimesgut devletinin beka meselesine sahip çıkar. Bizim davamız sadece seçim davası değildir. Biz gönüllere girmeye çalışırken CHP ne yapıyor? Etimesgut'a FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınan şaibeli bir ismi aday gösteriyor. Etimesgut 31 Mart'ta bunun hesabını sormayacak mıyız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz milletimiz için Cumhur İttifakı'nı kuruyoruz. onlar ise..."

"BİZ MİLLETİMİZ İÇİN CUMHUR İTTİFAKINI KURUYORUZ. ONLAR İSE..."

Biz milletimiz için Cumhur ittifakını kuruyoruz. Onlar ise Kandil'in verdiği talimatla seçim ittifakı yapıyorlar. 4'lü çete bunlar. Biz de bunların karşısına Cumhur İttifakı olarak çıkıyoruz. Yarın Cumhur İttifakı'nın kuruluşunun 1.yıldönümü. Bu ittifakın ne kadar hayırlı olduğunu bir kez daha gördük. İttifak yaptığımız yerlerin sayısını da artırdık. Ben sizlere inanıyorum bu CHP'nin başını çektiği Zillet ittifakının hesabını soracaksınız.

ANKARA'YI YENİ METRO HATLARI İLE ÖRÜYORUZ

Eğitimde Ankara genelinde 15709 yeni derslik var. Ankara'ya son 16 yılda 12 üniversite kurduk. Üniversite öğrencileri için 10 bin 500 kişilik yurtlar yaptık. Türkiye'yi son 16 yılda hızlı trenlerle tanıştırdık. Ankara'ya Yüksek Hızlı Tren Garı'nı kazandırdık mı? Etimesgut'un da projesi olan Başkentray'ı hizmete aldık mı? Ankara'yı yeni metro hatları ile örüyoruz.

Ankara'ya 13 millet bahçesi yapacağız. CHP bunlardan anlamaz. Ben kıraathane diyorum onlar kumarhane anlıyor. Çocuklara özel çocuk köyü yapacağız.

Diyorlar ki tanzim satış için kuyruk oluştu. Senin dönemindeki kuyruklar Bay Kemal yokluk kuyruğuydu, bizdeki ise varlık kuyrğu.

Önümüzdeki günlerde 20 bin öğretmen ataması daha yapılacak.

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