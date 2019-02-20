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'de operasyonu: 11 gözaltı

'de terör örgütü 'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019 11:49
Bingöl'de PKK operasyonu: 11 gözaltı

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız av tüfeği ve örgütsel doküman ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Bingöl'de PKK operasyonu: 11 gözaltı
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