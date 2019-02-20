CHP kendine yakışanı yaptı!

BUGÜN NELER OLDU

HÜKÜMETIN vatandaşın 'gıda terörü'ne karşı vatandaşın daha ucuza sebze ve meyve yemesi amacıyla hayata geçirdiği tanzim satış noktalarında alışveriş yapan vatandaşlarla ilk günden bu yana alay eden CHP'liler işi rezilliğe döktü. Alım gücü düşük vatandaşlarla dalga geçmeyi 'seçim çalışması' olarak gören CHP zihniyeti son olarak Eminönü'nde ortaya çıktı. CHP seçim otobüsü Eminönü'nde bulunan tanzim satış noktasının karşısında durarak hoparlörün sesini sonuna kadar açtı ve Barış Manço'nun "Domates, biber, patlıcan" adlı parçasını çaldı. Akıllarınca dar gelirli vatandaşlarla dalga geçen CHP'lilerin bu hareketi tepki çekti.