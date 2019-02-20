CHP’de yorgan gitti kavga bitmedi

BUGÜN NELER OLDU

Yerelseçimlere yönelik aday kavgalarıyla gündemden düşmeyen CHP'de sular durulmuyor. Listeler teslim edildi ancak adaylık hesaplaşmasının Parti Meclisi'nde (PM) devam etmesi bekleniyor.Aday belirleme süreci parti içinde ve kamuoyunda sert tartışmalara, olaylı PM toplantılarına, il ve ilçe yönetimlerinin istifasına ve yine parti içinde sert tepkilere yol açan CHP, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik belediye başkan adayları, belediye meclis üyelikleri için aday listelerini seçim kurullarına teslim etti. Listeler seçim kurullarına sunulsa da CHP'de adaylık kavgası hafta sonuna kadar toplanması beklenen PM'de parti yönetimi ve muhalifler arasında sürecek.Aday listelerinde kamuoyunun tepkilerine rağmen başta Siverek adayı Fatih Mehmet Bucak, Maltepe Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç gibi isimler yerlerini korurken, CHP ile ittifak ortağı İYİ Parti 23 büyükşehir, 28 il olmak üzere toplam 51 ilde seçime ittifakla girecek. CHP'nin gizli ittifak ortağı Ankara, İstanbul, İzmir, Adana başta olmak üzere toplam 7 büyükşehirde CHP'nin adaylarını destekleyecek.