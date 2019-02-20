"Cumhur İttifakı kalıcı bir zafer elde etmeye kararlı"

Gazete ve televizyonların MHP muhabirleriyle geleneksel sohbet toplantısında bir araya gelen Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

GÖNÜL İŞBİRLİĞİ VAR: Hepinizin bildiği gibi Yenikapı Ruhu, onun tamamlayıcı bir unsuru olarak Cumhur İttifakı ve arkasından Anayasa değişiklikleri ile halkoylaması daha sonra da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş sürecinde AK Parti ile MHP arasında bir gönül işbirliği söz konusu olmuştur. Bu hala devam etmektedir. Yerel seçim çalışmaları içerisinde de 30 şehir esas alındı ama diğer tarafta oluşmuş Zillet ittifakı denilen yapılaşma sonrasında 30 ili de aşan bir ittifak anlayışı beraberinde geldi.





YÜZDE 52'NİN ÜZERİNDE ALACAĞIZ: Toplam belediye sayısı 1389. İlan edilen belediye 851. Cumhur İttifakı 538'dir. Yani bir başka ifadeyle ittifak 30 büyük şehrin dışında ilçeleri de kapsamaktadır. MHP olarak 22 kadın ve 829 erkek adayımız belirlenmiştir. 31 Mart akşamında da Cumhur ittifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini nasıl hayata geçirmişse yerel yönetimlerin önemini de dikkate alarak kalıcı ve istikrarlı bir nitelik kazanmasını sağlayacak güzel bir sonuç ve o sonuçla da bir zafer elde etmeye kararlı görülmektedir. 31 Temmuz'da Etimesgut'ta 4 amaç ifade etmiştik. O ana stratejiye uygun tarzda istişarelerle mesele götürülmüştür. Zaman zaman Cumhurbaşkanının talebi üzerine bir araya gelinmiştir. 1 Nisandan itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin çok daha güçlü uygulamalarını sağlamak amacıyla yüzde 52'nin üzerinde oy alacağımızı düşünmekteyiz.

MECLİS ÜYELİKLERİNDE 2014 ESAS ALINDI: Belediye meclis üyeliklerinin taksiminde veri 2014 mahalli idareler seçim sonuçları olarak esas alınmıştır. O veri üzerinde nispi temsile dayalı bir anlayışla belediye meclis üyeliklerini dağılımı sağlanmıştır. Ve başarılı bir sonuç elde edilmiştir. Şu an için belediye meclis üyeliklerinde Cumhur İttifakını oluşturan iki partinin dengeli, adaletli bir yapılanması söz konusu olmuştur. Belediye meclis üyeliklerinde oyların partilere göre dağılımı söz konusu değil. Çünkü tek bir liste üzerinde oluşuyor. Burada Cumhur İttifakının oyu, ruhu, beraberliği dikkate alınıyor.





İSTANBUL'DA 'YILDIRIM' GİBİ ÇAKAR: Eğer isterlerse Ankara, İstanbul ve başka şehirler bizim de takvim uygun düşerse görüşülebilir. Aynen Yenikapı'daki gibi muhteşem bir beraberliği İstanbul' da gerçekleştirebiliriz. Öyle bir miting İstanbul'da 'yıldırım' gibi çakar.

KEMALİSTLERE TEZGÂH: CHP İYİ Parti ve genelde Zillet İttifakının özellikle kamuoyunda çok tartışılır hale gelmesi; bundan da CHP'nin Kemalist unsur taşıyan seçmen ve parti yöneticilerinin rahatsızlığının üstünü örtmek maksadıyla HDP tarafından kurulmuş bir tezgâhtır. Bu tezgâha düşmemek lazımdır. . Kalkıp da üç büyükşehirde aday çıkarmayacaksınız ama bir küçük yerde aday çıkartacaksın. Biz de zannedeceğiz ki PKK'nın siyasal unsuru Türkiye de demokratik bir parti olarak seçimlere katılıyor. Bizde de bu kadar saflık yok!

BAHÇELİ'DEN TARİHİ AÇIKLAMA: 4 Temmuz 2002 tarihinde Başbakanlık Konutunda Sayın Başbakan rahmetli Bülent Ecevit'in başkanlığında başbakan yardımcıları, ilgili bakanlar, ekonomi yönetiminde söz sahibi olan bürokratlar hep beraber bir araya gelindi. Rahmetli Ecevit oradaki yetkililere bir soru yöneltti, "bu ekonomik krizi nasıl aşarız? Türkiye'ye sipariş edilmiş olan Sayın Kemal Derviş bir cümle sarf etti: "Efendim yeni bir senaryoya ihtiyacımız var". Ecevit merak etti, "Ne gibi bir senaryo" diye sordu. Birisi de "Efendim onu doktorunuz bilir" dedi. Sonrasını biliyorsunuz. Rahmetli Ecevit in hastane hayatı...

DERVİŞ'IN SURETİ MASADA: Şimdi Kemal Derviş masada değil ama sureti masada gibi gözüküyor. Yeni yeni oyunlar, yeni yeni tezgâhlar. Adına Trump mı derseniz ne derseniz deyin bir şeyler oluyor Türkiye'de... O sebepten dolayı bazıları bu gibi konulara alet olmasın! Çizilen senaryonun arkasını önünü görsün. Bunu soğanla, patlıcanla izaha kalkmasın. Yaşanan gerçekler vardır. Atılan bir Anayasa kitapçığının nelere mal olduğunu şimdi soğanla, patlıcanla ilişkilendirerek Türkiye'yi anlaşılmaz bir ülke haline dönüştürmenin de bir manası yoktur.



MHP Lideri devlet Bahçeli'den flaş yerel seçim açıklaması

GELİN HELALLEŞELİM: Mersin'de Burhanettin Kocamaz Beyin 17.25 itibariyle isminin verilmemesi hali düşündürücüdür. Bunu kim düşünmelidir? Burhanettin Kocamaz Bey düşünmelidir. Burada gerçekten bir ihmal mi vardır veya bir art niyet mi vardır veya Zillet İttifakının farklı bir boyutu mu vardır? Bunları hep beraber göreceğiz. Kocamaz'a destek verenlerin gerçeği görerek Adana'daki davetimize yarından itibaren icabet etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Gelin hep beraber olalım bir daha helalleşelim.

MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ: Buyursunlar kimi istiyorlarsa Pazar günü getirirler ismi kamuoyuna duyururlar biz de 49 arkadaşımızla o gün orada bulunan kaç kişiyse elimizi kaldırıp kendileriyle beraber "Meclis başkanımız budur" diyebiliriz. Takdir Cumhurbaşkanın ve AK Parti yönetiminindir. Onlar ne derlerse biz ona uyacağız.

FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON: Gürültüyle eve girerseniz evde kalanların hepsini uyandırırsınız. Bırak Türkiye sessiz ve derinden gitsin.



