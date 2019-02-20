BUGÜN NELER OLDU

Şırnak'ın Uludere ilçesinde önceki gün gerçekleştirilen AK Parti seçim bürosu açılışı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kirlenen afişini eline aldığı bezle temizlerken çekilen fotoğrafıyla gündeme gelen 15 yaşındaki Salih Can Bayram o anları anlattı. 8. sınıf öğrencisi Bayram, seçim bürosu açılışı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin bulunduğu afişin kirlendiğini gördüğünü ve temizlemek için duvara tırmandığını belirterek, "Afiş kirlenmişti, bende görüp temizledim. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Onu görüp elini öpmek istiyorum" dedi. Öte yandan AK Parti Uludere İlçe Başkanı Fikret Demir, Bayram'ı makamında ağırlayarak koltuğunu bir günlüğüne kendisine teslim etti. AK Parti yönetimi Bayram'a gösterdiği davranış nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı ile çeşitli hediyeler verdi. İHA