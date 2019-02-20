Terör örgütünün seçim öncesi kaos planını jandarma alt üst etti

Terör örgütü PKK'nın yerel seçimler öncesi bombalı saldırılar düzenleyerek seçim güvenliğini tehdit etmek maksadıyla kaos planı bozuldu. Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'nun sevk ve idare ettiği operasyonda terör örgütünün bombalı saldırı hazırlığına darbe vuruldu. Kulp İlçesi güneyindeki Yayık Köyü Yarımca mezrası kırsalında teröristlerin kış üslenmesini geçirmek için yeraltına kazdıkları biri 150 metrekare büyüklüğünde 2 ayrı sığınak ortaya çıkarıldı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ele geçirilen teröristlere ait bomba yapımında kullanılan malzemeler tahrip edildi!

HAZIRLIKLARI TESPİT EDİLDİ VE BASKIN YAPILDI

"Şehit Jandarma Uzman Çavuş Salih Hayırsöz–17 Özel Birlik Operasyonu" adlı operasyonda teröristlerin kışı geçirmek için kazdıkları sığınak kullanılamaz hale getirilirken, aynı bölgede tespit edilen ikinci sığınak için ilçe merkezinden iş makinesi kırsal alana getirildi. Yapılan kazı çalışmasında teröristlerce el yapımı uzaktan kumandalı bombaların hazırlanmasında dış kap olarak kullanılan 75 adet mutfak tüpü ele geçirildi.

Teröristlerin bu tüplerin altlarını oksijen tüpüyle keserek içine patlayıcı madde ile düzeneği harekete geçirecek olan kumanda sistemini kurup ardından da saldırı yapılacak noktalara yerleştirmek için hazırlık içinde oldukları tespit edildi.

Ele geçirilen tüplerin, 3 yıl önce Bingöl'e gitmekte olan bir LPG firmasına ait kamyonun Lice-Bingöl yolunda durdurulup teröristlerce bombalı saldırılarda kullanılmak üzere gasp edilen tüpler olabileceği değerlendiriliyor. Operasyon başarıyla tamamlanırken, JÖH timlerinin bölgedeki hava destekli operasyonları sürüyor.