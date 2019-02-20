Ekrem İmamoğlu’na Kılıçdaroğlu tepkisi: PKK ile kol kola

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CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu seçim gezisi sırasında esnafın tepkisiyle karşılaştı.31 Mart Yerel Seçimleri'ne yönelik çalışmalarını dün Esenler'de sürdüren Ekrem İmamoğlu, esnafları ziyaret ederek sohbet etti. Esnafın ve vatandaşların sıkıntılarını sokakta dinleyerek çözüm önerilerinden bahseden İmamoğlu, seçimde kendisine destek istedi. Ancak İmamoğlu işçi Resmine Kılcı'nın Kılıçdaroğlu öfkesiyle karşılaştı. İmamoğlu'nun oyunu istediği Resmiye Kılcı, "Benim CHP'ye verecek oyum yoktur. Genel Başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu adalet adı altında bir yürüyüş yaptı. Yaptı da ne oldu? Terörist yandaşları ile HDP ve PKK ile kol kola girip yedi içti gezdi. Ülkenin huzuru ve güvenliği için Kılıçdaroğlu'nun kol kola verdiği PKK'lılara karşı mücadele veren Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar arkasındayız" dedi.Esenler halk pazarını da ziyaret eden İmamoğlu'na yoğunluk oluşturduğu için pazarcı esnafı tepki gösterdi.