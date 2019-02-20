Gemlik Körfezi'nde deprem: 3.2 şiddetinde...

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Bursa'nın Mudanya ilçesinin 1.88 kilometre açıkları olarak saptadığı deprem, saat 07.24'te meydana geldi. Yerin 6.96 kilometre derinliğinde olan Gemlik Körfezi'ndeki deprem, Mudanya'da da hissedildi.

KANDİLLİ 2.9 DEDİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Mudanya ilçesinin Altıntaş Mahallesi, büyüklüğünü ise 2.9 olarak açıkladı.