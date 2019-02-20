Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak canlı yayında soruları yanıtlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, özel bir televizyon kanalında canlı yayında soruları yanıtlıyor.

Programda, yaklaşan yerel seçim ve ülkenin ekonomik durumu masaya yatırılırken, 2019 yılı içinde gerçekleştirilmesi planlanan mali reformlar üzerine konuşulacak.

Programda ayrıca "Ocak ayında ortaya çıkan bütçe fazlası, 2019 yılının geneline yayılabilecek mi? Yaşanan işsizlik problemine karşı hükümetin çözüm önerileri neler? Artan sebze ve meyve fiyatlarını dengelemek için başlatılan tanzim satışlarına halkın tepkisi nasıl? Tanzim satışları sadece gıda maddeleri ile mi sınırlı kalacak? Enflasyonla topyekûn mücadele politikasının kapsamı genişletilecek mi?" gibi sorulara yanıt aranacak.

İşte Bakan Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları:

"SEÇİMDEN SONRA BÜYÜK KRİZ GELECEK" ŞEKLİNDEKİ ALGI OPERASYONU

"Seçimden sonra bakalım neler olacak, dolar yükselecek, faiz uçacak, acayip bir ekonomik kriz geliyor" söylentilerine cevap:

Siz ne yaparsanız yapın, bir kesim var, müzmin bir kötücül yaklaşımla, ekonominin dinamiğini bozmaya yönelik bir kampanyayı sürdürüyor. Bu kesimin söylemlerine cevap vermeyi bile doğru bulmuyorum.

O kadar komik ki... Eğer zaten Türkiye'ye yönelik resim bu kadar kötüyse niye seçimden sonrayı beklesin? Tam tersine seçimden sonra seçimden sonra ekonomik göstergeler çok daha iyi olacak.

"DOLARIN DÜŞÜŞ TRENDİNİ GÖRÜNCE, TERSİNE ÇEVİRMEK İÇİN ALGI ÇALIŞMASI YAPIYORLAR"

İşin bir de psikolojik boyutu var. 7 TL'den dolar alanlar 10 TL'yi bekliyordu. Ancak şimdi 5 TL'ye indi. Trend aşağı yönde ilerledikçe, bu havayı bozup tersine çevirmeye çalışanlar bu söylentileri yayıyor.