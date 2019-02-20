Kripto FETÖ’cülere büyük operasyon

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik aralarında yüzbaşı, subay, astsubay, polis, öğretmen ve memurların olduğu 182 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İzmir merkezli 42 ilde yapılan operasyonlarda Ege Bölgesi'ndeki FETÖ üyelirinin eğitiminden sorumlu F.D.G. ile örgütün Al-i Heyet olarak adlandırılan yapısında FETÖ elebaşı ile birlikte yer alan Barbaros Kocakurt'un firari yeğeni H.K. ile eşi S.U.K.'un da aralarında bulunduğu 162 şüpheli gözaltına alındı.Polisler örgütün gaybubet evlerine düzenlediği operasyonlarda 31 bin lira örgüt üyelerine ait nakit para çıktı. FETÖ'cülerin teknik takibine yakalanmamak için piyasadan demo telefonları satın aldıkları ve internet üzerinden Falcon uygulaması ile haberleştikleri tespit edildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ankesör soruşturması kapsamında örgütün kadın yapılanmasında etkili olan Yasemin Ören ve 37 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ören ile eşi Nihat Ören, Ankara'da saklandıkları evde gözaltına alındı. Evde yüksek miktarda para ele geçirildi. Ele geçirilen paraların örgütün finansmanında kullanıldığı değerlendiriliyor. Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'daki bir başka operasyonda ise haklarında gözaltı kararı verilen 52 muvazzaf astsubaydan 30'u yakalandı.Kocaeli'nde 15'i muvazzaf 20 asker hakkında yakalama kararı çıkartılırken. 19'u yakalandı. Muğla'da mahrem imamlarla görüşen 18 asker gözaltına alındı. Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan mahrem imam Z.S. ile 9 kişi yakalandı. Malatya'da da 6'sı muvazzaf asker 7 şüpheli gözaltına alındı.SABAH