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'da 7 şüphelisi tutuklandı

'da, polisin / soruşturması kapsamında düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019 09:36
Malatya'da 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Ankara merkezli 75 ilde başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olma, resmi belgelerde sahtecilik ve kamu kurumları zararına dolandırıcılık suçlaması ile emniyetten ihraç edilen 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Malatya'da 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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