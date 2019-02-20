Milas’taki göçük ile ilgili flaş gelişme: 3 tutuklama

Muğla'nın Milas ilçesinde yer alan Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkiinde feldspat madeni çıkarılan ocakta göçük meydana gelmişti. Meydana gelen göçük esnasında 4 işçi kayanın altında kalmıştı. Tayfun Akıncı isimli işçi hafif yaralı olarak kurtulmuş, kamyon şoförü Şükrü Otlak ile kepçe operatörleri Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu hayatlarını kaybetmişti.

Kaza ile ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 3 işçinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili gözaltına alınan Mustafa Ali K., Serkan A. ve Özkan K. isimli şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından savcılığa sevk edildi.

3 TUTUKLAMA

Savcılıktaki sorguları tamamlanan 3 şüpheli tutuklama istemiyle gönderildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.