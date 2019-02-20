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MSB'den açıklaması

Akar, ve Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri ile ilgili, "Yeri ve zamanı geldiğinde ülkemize, sınırlarımıza, halkımıza karşı bu tehdidine son verilecek." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019 23:14
MSB'den YPG açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Yüksekova'daki askeri birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu, esnafı ziyaret etti.

Akar, yaptığı açıklamada, Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri ile ilgili, "Yeri ve zamanı geldiğinde ülkemize, sınırlarımıza, halkımıza karşı bu YPG tehdidine son verilecek." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'ndaki mühimmat kazası ile ilgili olarak Bakan Akar, "Bu konudaki çalışmalarda daha hassas, dikkatli olunması için gerekenleri yapacağız. Konu şu anda incelenmektedir." şeklinde konuştu.

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MSB'den YPG açıklaması
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