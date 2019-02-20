Şehidi binler uğurladı

BUGÜN NELER OLDU

Afrin'de şehit düşen 26 yaşında ki Umut Öznütepe, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı. Erzurum Narmanlı Camii'nde kılınana cenaze namazında şehidi binlerce vatandaş ve silah arkadaşları uğurladı. Dualar eşliğinde Kars Kapı Şehitliğinde defnedilen Öznütep'nin babası Yusuf Öznütepe cenaze töreni sırasında güçlükle ayakta durabildi.Bekar olan şehidin yakın bir arkadaşı ile yaptığı konuşma ise yürekleri burktu. Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin, şehit olmadan 2 gün önce silah arkadaşı ile mesajlaştığı ortaya çıktı. Arkadaşına 'Zor bizim işimiz. Allah'ım cümlemizin yardımcısı olsun. Şehit olursam medyaya verirsin bu konuşmaları. Her şey vatan için" mesajı attığı öğrenildi.