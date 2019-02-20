Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Şehidi binler uğurladı

Şehidi binler uğurladı

FURKAN NEHRİ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019
Şehidi binler uğurladı
Afrin'de şehit düşen 26 yaşında ki Umut Öznütepe, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı. Erzurum Narmanlı Camii'nde kılınana cenaze namazında şehidi binlerce vatandaş ve silah arkadaşları uğurladı. Dualar eşliğinde Kars Kapı Şehitliğinde defnedilen Öznütep'nin babası Yusuf Öznütepe cenaze töreni sırasında güçlükle ayakta durabildi.
Bekar olan şehidin yakın bir arkadaşı ile yaptığı konuşma ise yürekleri burktu. Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin, şehit olmadan 2 gün önce silah arkadaşı ile mesajlaştığı ortaya çıktı. Arkadaşına 'Zor bizim işimiz. Allah'ım cümlemizin yardımcısı olsun. Şehit olursam medyaya verirsin bu konuşmaları. Her şey vatan için" mesajı attığı öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehidi binler uğurladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN