Bireysel başvuru devrim niteliğinde

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Yıldız Seferinoğlu için düzenlenen yemin törene katıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da hazır bulunduğu törende konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, bireysel başvuru hakkının temel hak ve hürriyetlerin korunması bakımından bir milat olduğunu ifade eden Arslan, şunları söyledi:Devrim niteliğindeki bu değişiklik, Türkiye'de anayasa yargısının bireysel başvurudan önce ve sonra olmak üzere iki dönemde incelenmesi sonucunu doğurmuştur. Bu önemli kurumu hukuk sistemine kazandırmada, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim. Bireysel başvuru olağanüstü bir hak arama yolu.23 Eylül 2012'den bugüne kadar toplam 216 bin civarındaki başvurudan 176 binini sonuçlandırdık. Geçen yıl 38 bin başvuru yapıldı, aynı yıl içinde 35 bin başvuru sonuçlandı. 2018'de karara bağlama performansı yüzde 93 oldu. Hedefimiz yüzde yüze çıkarmak. Çünkü önümüzde 40 bin civarında derdest bireysel başvuru dosyası var.Yeni üye Yıldız Seferinoğlu'na yeminin ardından kisvesini Zühtü Arslan giydirdi.