Erdoğan'dan Kemal Karpat için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Tarih alanında u¨lkemizin yetiştirdiği saygıdeğer isimlerden biri olan Prof. Dr. Kemal Karpat'ın vefatını derin bir teessu¨rle öğrendim. Tarih alanında gerçekleştirdiği önemli çalışmalar, bizlere miras bıraktığı eserler ve yetiştirdiği öğrencilerle u¨lkemize değerli katkılarda bulunan Kıymetli Hocamız Kemal Karpat, saygın kişiliğiyle her zaman saygıyla yad edilecektir." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Ku¨ltu¨r ve Sanat Bu¨yu¨k Ödu¨lu¨ sahibi de olan merhum Kemal Karpat'a, Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.