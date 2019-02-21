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Erdoğan'dan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı , tarihçi Prof. Dr. 'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Giriş Tarihi: 21.2.2019 13:54
Erdoğan'dan Kemal Karpat için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Tarih alanında u¨lkemizin yetiştirdiği saygıdeğer isimlerden biri olan Prof. Dr. Kemal Karpat'ın vefatını derin bir teessu¨rle öğrendim. Tarih alanında gerçekleştirdiği önemli çalışmalar, bizlere miras bıraktığı eserler ve yetiştirdiği öğrencilerle u¨lkemize değerli katkılarda bulunan Kıymetli Hocamız Kemal Karpat, saygın kişiliğiyle her zaman saygıyla yad edilecektir." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Ku¨ltu¨r ve Sanat Bu¨yu¨k Ödu¨lu¨ sahibi de olan merhum Kemal Karpat'a, Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

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Erdoğan'dan Kemal Karpat için taziye mesajı
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