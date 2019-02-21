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'da organize operasyonu

'da düzenlenen operasyonda, 4 farklı cinayet ve birçok olaydan aranan organize elebaşısı Emrah S. yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 21.2.2019 10:19
İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme, ruhsatsız silah taşımak ve suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmaktan aranan Arap Emrah lakaplı Emrah S'nin, Sultangazi'de bir adreste saklandığını tespit etti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zanlının, 21 Eylül 2017'de Çağlayan Adliyesi önünde iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmanın taraflarından olduğu bildirildi.

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İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu
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