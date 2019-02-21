Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > İYİ Parti’de Maltepe depremi

’de depremi

Giriş Tarihi: 21.2.2019
İYİ Parti’de Maltepe depremi
Mersin'de aday gösteremeyerek büyük bir skandala imza atan İYİ Parti'de şimdi de Maltepe krizi çıktı. İstanbul' da Maltepe İlçe Başkanı Vedat Çakıroğlu, ilçede Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Ahmet Baykan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Çakıroğlu, "CHP adayı Ali Kılıç, partisinin desteğini alamamış, Maltepe Belediyesi'ni 568 trilyon borç içine sokmuştur. Belediye meclis üyesi aday listesini HDP ile birlikte yapmıştır. Diğer aday Ahmet Baykan, yıllarca devlet hizmetinde bulunmuş tertemiz bir Maltepeli'dir. Desteğimiz, kalbimiz Baykan'ladır." ifadelerini kullandı. Bunun ardından açıklama yapan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Saltuk Buğra Kavuncu, Çakıroğlu'nun görevden alındığını, CHP'nin adayı Ali Kılıç'ı destekleyeceklerini bildirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İYİ Parti’de Maltepe depremi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN