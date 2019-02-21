İYİ Parti’de Maltepe depremi

Mersin'de
aday gösteremeyerek
büyük bir skandala
imza atan İYİ
Parti'de şimdi de
Maltepe krizi çıktı.
İstanbul' da Maltepe
İlçe Başkanı Vedat
Çakıroğlu, ilçede
Cumhur
İttifakı'nın adayı
MHP'li Ahmet
Baykan'ı destekleyeceklerini
açıkladı.
Çakıroğlu, "CHP
adayı Ali Kılıç, partisinin
desteğini alamamış,
Maltepe
Belediyesi'ni 568
trilyon borç içine
sokmuştur. Belediye
meclis üyesi aday
listesini HDP ile
birlikte yapmıştır.
Diğer aday Ahmet
Baykan, yıllarca
devlet hizmetinde
bulunmuş tertemiz
bir Maltepeli'dir.
Desteğimiz, kalbimiz
Baykan'ladır."
ifadelerini kullandı.
Bunun ardından
açıklama yapan
İYİ Parti İstanbul
İl Başkanı Saltuk
Buğra Kavuncu,
Çakıroğlu'nun
görevden alındığını,
CHP'nin adayı Ali
Kılıç'ı destekleyeceklerini
bildirdi.