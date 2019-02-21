Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY davasında karar

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ/PDY'nin "usulsüz dinleme" davasından dosyası ayrılan eski polis memuru başka bir dosyadan tutuklu sanık Akgün, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Duruşmada, Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe mahkemeye gelen belgeleri okudu.
Sanık Akgün, son savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek suç teşkil edecek hiçbir davranışta bulunmadığını ileri sürdü.
Önceki savunmalarını tekrar eden Akgün, beraatini istedi.
Mahkeme Başkanı Yeltepe, ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmayı engellemeye teşebbüs etme'' suçundan beraatine karar verilen sanık Akgün'ün, "resmi belgede sahtecilik" ve "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçlarından 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını kaydetti.