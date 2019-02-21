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teslimatı temmuzda

Giriş Tarihi: 21.2.2019
S-400 teslimatı temmuzda
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Rus hava savunma sistemi S-400'ün, Temmuz 2019'da teslimatının başlayacağını açıkladı. Katıldığı TV programında konuşan Demir, sistemin ekim gibi aktif olacağını söyledi. Demir, "İki sistem var, ikinci sistemin takvimi ötelenmiş durumda, herhangi bir sıkıntı yok" dedi. Milli Muharip Uçak Projesi ile ilgili de konuşan Demir, belirli modellerin testinin başladığını söyledi. Demir, "Proje toplantıları, alt sistem toplantıları yapılıyor. Kapsamlı bir çalışma bu. Ortaklarla beraber devam ediyor. 2023 hangar çıkışımızı hala koruyoruz" diye konuştu. Demir, 'ATAK2' muharip saldırı helikopteri projesi için de çalışmalara başladıklarını söyledi.
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S-400 teslimatı temmuzda
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