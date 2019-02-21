Türkiye'den Bangladeş'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dakka'nın tarihi Chawkbazar Mahallesi'nde dün akşam çıkan yangında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğinin ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Yangında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Bangladeş halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa temenni ediyoruz." ifadesi yer aldı.

Şehrin "eski Dakka" adı verilen bölgesindeki Chawkbazar mevkisinde çıkan yangında 81 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin yaralandığı bildirilmişti.