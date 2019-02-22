200 km yol yürüdük arayan soran olmadı

BUGÜN NELER OLDU

CHP'DE Maltepe Belediye Başkanlığı için mevcut başkan Ali Kılıç'ın yeniden aday gösterilmesine tepki gösterip istifa eden ilçe teşkilatında tepkiler dinmek bilmiyor. İstifanın ardından Ankara'ya Genel Merkez'e yürüyen grupta yer alan CHP İstanbul İl Gençlik Kolları eski Başkanı Kenan Otlu SABAH'a konuştu. Otlu, "9 günde 200 km yol yürüdük. 10'uncu gün bin kişiyle Güven Park'ta toplandık. Otobüslerle 200 kişi Genel Merkez'in önüne gittik. Manifestomuzu okuduk. Ama Genel Merkez'den ne arayan oldu ne de soran. Geri dönüş de yapılmadı. Sadece partinin müdürü bir çay gönderdi. Sonra geri döndük" diyerek yaşadıkları duruma tepki gösterdi. Otlu, "Parti yönetiminin politikalarıyla ilgili kendine çekidüzen vermesini bekliyorduk ama sonuç alamadık. Biz 'temiz toplum, temiz siyaset' diyerek yürüdük. CHP'de adayların açıklanmasının ardından ciddi bir kırgınlık var. Biz bu yürüyüşle uyarımızı yaptık. Biz Maltepe adayına kefil değiliz" dedi.