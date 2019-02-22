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2019 sayfası ile ? Hangi okulda ve sandıkta oy kullanacağınızı hızlı öğrenin!

31 Mart seçimlerine günler kala, 2019 sayfası ile nerede oy kullanacağınızı öğrenmeniz mümkün. Şubat ayının başında 57 milyon seçmeni ilgilendiren YSK seçmen sorgulama sayfası vatandaşların erişimine açıldı. Böylelikle, bireyler hangi okulda ve sandıkta oy kullanacaklarını hızlı bir şekilde sorgulayabiliyor. İlgili işlemleri henüz gerçekleştiremeyen bireyler ise '?' sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. Peki, YSK seçmen sorgulama işlemi nasıl ve nereden yapılır? Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı bilgiler eşliğinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde sandık sorgulama ile kütük bilgilerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.2.2019 12:29
2019 YSK seçmen sorgulama sayfası ile nerede oy kullanacağım? Hangi okulda ve sandıkta oy kullanacağınızı hızlı öğrenin!

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım sürerken milyonlarca seçmeni ilgilendiren sandık sorgulama sayfası da Yüksek Seçim Kurulu tarafından erişime sunuldu. Böylelikle, vatandaşların yanıtını yoğun bir şekilde araştırdığı '?' sorusunun cevabını öğrenmek de mümkün. 2019 YSK sandık sorgulama sayfası ile nerede oy kullanacağınızı hızlı bir şekilde öğrenebilir, gerekli okul ve kütük bilgilerinize erişebilirsiniz.

2019 NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Hangi okul ve sandıkta oy kullanacağınızı öğrenmeniz için izlemeniz gereken yol şu şekilde;

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2019 YSK seçmen sorgulama sayfası ile nerede oy kullanacağım? Hangi okulda ve sandıkta oy kullanacağınızı hızlı öğrenin!
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