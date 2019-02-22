Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

'da operasyonu: 6 tutuklama

’da madde ticareti yapan 6 şüpheli tutuklandı. Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüs terminali, hava limanı ve Zeytinköy diye bilinen bölgede 18-21 Şubat tarihleri arasında 9 ayrı operasyon düzenledi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2019 18:21 Güncelleme Tarihi: 22.2.2019 18:21
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 47,58 gram esrar, 211,3 skunk, 21 ecstasy hap, 126,54 gram eroin, 4 gram kokain, 65,5 metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 tabanca, 1 şarjör ve 10 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçlamalarıyla sevk edildiği Antalya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Ayrıca, "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 49 olayda 50 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından İzmir ödeneği açıklaması

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN