Aşı yaptırmak teşvik edilecek

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Türkiye'de de artmakta olan aşı tereddüdü ve aşı reddini ortadan kaldırmak için çalışma başlattı. Sağlık Bakanlığı temsilcileri ve konunun uzmanı akademisyenlerle bir araya gelen Kurul Başkan Vekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, "Günümüz şartlarında yeniden önem kazanan yerli aşı üretiminin nasıl arttırılacağı ve ülkemizde de artmakta olan aşı tereddüdü ve aşı reddinin nasıl ortadan kaldırılacağını tartıştık. Osmanlı döneminden bu yana aşılama konusunda büyük başarılar göstermiş ve hatta uzun dönem kendi ürettiği aşılarla dünyaya örnek olmuştur. Aşılanmayan ve çocuklarını aşılatmayan bireylerin bu kararı, sadece kendilerinin değil, toplumun geri kalanının da hayatını ve sağlığını tehdit edebilmekte, aldıkları tedavi nedeniyle aşı olamayan çocuklarımızı da hastalıklara karşı korumasız bırakmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre aşılamayla dünyada her yıl 2-3 milyon çocuğun ölümü engelleniyor. Etkin bir aşı politikasıyla bu rakam 1.5 milyon daha artırılabilir" dedi.