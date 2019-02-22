Bu sözler CHP’nin bitişinin ispatı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı petrol arama çalışmalarından rahatsız olan ve çalışmaların iptal edilmesini isteyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarına tepkiler sürüyor. Yunanistan ve İsrail'in karşı çıktığı petrol ve doğalgaz aramaları CHP'yi de rahatsız etti ve CHP'nin Mersin Milletvekili Mahir Başarır'ın "Akdeniz'de petrol arama çalışmalarından vazgeçin" sözleri CHP'nin bu konudaki tavrını ortaya çıkardı. CHP'li vekilin bu sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerinde bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşmasıdır. Rumlar ve kimi CHP milletvekilleri istemiyor diye Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerimizi durduracak değiliz" dedi. Yurdun dört bir yanından da CHP'nin bu tavrına tepki yağdı. İşte vatandaşların söyledikleri:



TRABZON

TALİMATI ALDIĞI YER BELLİ:

CHP'li vekilin bu açıklaması ile CHP'nin kimlerden talimat aldığı ortaya çıktı. CHP'nin amacı ülkeyi kalkındıranlara destek değil köstek olmak. Bu CHP'nin bitişini gösteriyor.



İZMiR

ATATÜRK'ÜN PARTİSİ Mİ BU?

Ülkemiz için hayırlı bir şey yapıldığında ilk tepki nedense hep CHP'den geliyor. CHP bu tavrı ile Atatürk'ün partisi olmaktan çıktı. Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz.



BATMAN

SANKI RUM VATANDAŞI:

Bu skandal açıklamayla CHP'nin kirli çamaşırları gün yüzüne çıktı. CHP'li vekil Türk vatandaşı değil de Rum vatandaşı gibi konuşmuş. Bu zihniyete dur demeliyiz.



EDİRNE

ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL:

Petrol çıkarılması ülkemizin daha güçlü hale gelmesini sağlar. Türkiye'nin güçlü olmasını istemeyenler buna karşı. CHP bunu neden yapıyor, orasını anlamak mümkün değil.



RUMLAR GİBİ RAHATSIZ:

Yine şaşırmadık. CHP'nin işi bu. Hiçbir zaman doğruya doğru demediler ki. Rumlar nasıl rahatsız oluyorsa onlar daha da rahatsız oluyor. Çünkü Türkiye'nin gelişmesini istemiyorlar.



KAYSERİ

HALKA DÜŞMAN MI?:

Biz neden petrol, doğalgaz çıkarmayalım. Neden CHP bizim Akdeniz'de doğalgaz çıkarmamızdan rahatsız oluyor. İnsanın aklına şu soru geliyor: 'CHP, Türk halkına dost mu düşman mı?'





Özgür ÖZDEMİR- Eray ARPAŞİN- Murat SAVAŞ - Necdet ÇAKIR- Murat KARAMAN- Mehmet DEMİRHAN - Ali ALTUNTAŞ/ SABAH

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