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'da /PDY operasyonu: 7 gözaltı

'da, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen /PDY soruşturması kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2019 17:29

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Burdur merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Burdur merkez ve Bucak ilçesi ile Antalya, Gaziantep, İstanbul ve Kocaeli'nde yapılan baskınlarda, M.E.G., E.Y., F.M., E.İ.E., E.Ç., M.B. ve M.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin, silahlı terör örgütü tarafından askeri okullara yerleştirilerek, sabit telefon ile örgüt mensupları ile telefon görüşmesi yaptıkları, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı, örgüt talimatı doğrultusunda Bank Asya'ya para yatırdıkları, 'himmet' adı altında örgüte maddi destek sağladıkları, örgüt sohbetlerine katıldıkları, örgüt içerisinde öğrenci sorumluluğu yaptıkları iddia edildi.

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Burdur'da FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
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