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Erdoğan Erzincan'a geliyor

, 26 Şubat'da Erzincan'a gidecek. Gerçekleşecek mitinge AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı da katılacak.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 22.2.2019 09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzincan'a geliyor

Konuyla ilgili olarak yazılı bir basın açıklaması yapan AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, "Dünya Lideri Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Yeni Türkiye'nin mimarı Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşı medarı iftiharımız Binali Yıldırım 26 Şubat Salı günü Erzincan'da olacaklar.

Erzincanlı hemşehrilerimizle buluşacaklar. Büyük bir coşkuyla gerçekleşecek olan gönüllerin birleşeceği bu büyük miting saat 16:00 da Cumhuriyet Meydanında yapılacak. Mitingde Erzincan il ve ilçelerimizin belediye başkan adayları da tanıtılacak.

Tüm Erzincanlı hemşehrilerimizi meydanları doldurmaya, İki devlet büyüğümüze yakışır bir karşılamaya davet ediyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzincan'a geliyor
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