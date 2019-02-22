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Erdoğan ve Trump görüştü: Çekilme konusunda mutabıkız

ZEYNEL YAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2019
Erdoğan ve Trump görüştü: Çekilme konusunda mutabıkız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump dün akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ikili meseleler ve Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, siyasi sürecin desteklenmesinin önemi vurgulanırken, terörün her türüne karşı mücadelede ortak kararlılığın altı çizildi. Erdoğan, Türkiye'nin stratejik ortağı ABD ile Türkiye'nin yakın ilişkilerini sürdürme arzusunu yeniden teyit etti. Erdoğan ve Trump, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının müşterek çıkarlara uygun olarak ve ortak hedeflerine zarar vermeyecek şekilde uygulanması hususunda mutabık kaldı. Ayrıca iki ülke arasında 75 milyar dolarlık ticaret hedefi konusunda da mutabık kalındı.
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Erdoğan ve Trump görüştü: Çekilme konusunda mutabıkız
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