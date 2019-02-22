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"Hakan" kod adlı yakalandı

'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından "Hakan" kod adlı yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 22.2.2019 10:37
Hakan kod adlı Aykan Hamurcu yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından "Hakan" kod adlı Aykan Hamurcu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te yapılan iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından "Hakan" kod adlı Aykan Hamurcu'nun Samandağ ilçesine gittiğini belirledi.

SORGUSU BAŞLADI

Bu bilgi üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Samandağ karayolunda bir otomobil ile giden Hamurcu'yu gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğüne getirilen Hamurcu'nun sorgusuna başlandığı belirtildi.

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"Hakan" kod adlı Aykan Hamurcu yakalandı
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