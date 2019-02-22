PKK eylemlerinde HDP'lilerin rolü tanık ifadesinde

Tanık beyanları, delil değerlendirmesi, sanıkların ifadeleri ve hukuki durumu gibi kısımların da bulunduğu 24 sayfalık gerekçeli kararda, PKK/KCK'nın yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, kendisinden olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı gibi ayrıntılara da yer verildi.

PKK/KCK ve örgütün gençlik yapılanması ilişkisinin detaylı şekilde anlatıldığı kararda, sanıkla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Gerekçeli kararda "devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 6 ayrı suçtan toplamda 25 yıl 3 ay hapisle cezalandırılan Şıh'ın örgütün çağrısı doğrultusunda Küçükdikili Çınarlı Mahallesi Şehitlik Caddesi'nin sözde kurtarılmış bölge ilan edilmesi, bir grup PKK üyesiyle birlikte yüzleri kapalı, ellerinde uzun namlulu silah ve molotofkokteyliyle ateş yakılarak yolun trafiğe kapatılması, araçlar durdurularak sözde uygulama yapılıp kimlik sorulması gibi örgütsel faaliyetlerde aktif rol üstlendiği anlatıldı.

PKK'lı terörist Şıh'ın, Adana Büyükşehir Belediyesine ait 01 UB 087 plakalı yolcu otobüsünü içinde yolcular olduğu halde durduran ve insanların aracı terk etmelerine müteakip molotofkokteyli atmak suretiyle otobüsü yakan grubun içinde bulunduğu vurgulanan kararda, "Otobüsün güvenlik kameralarının görüntü kayıtları incelendiğinde gizli tanığın Suriyeli Rezzan diye teşhis ettiği kişinin elinde silah bulundurduğu ve yüzünü kapatan Rezan Şıh olduğu tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

TALİMATLAR HDP TEMSİLCİLİĞİNDEN

Gerekçeli kararda itiraflarına yer verilen gizli tanık Kader, terör örgütü PKK/KCK'nın masum vatandaşların iş yerleri ve araçlarına zarar verdiğine, güvenlik güçlerine karşı saldırılar düzenlendiğine birçok kez şahit olduğunu belirtti.

Örgüt yandaşlarının 2015'te Küçük Dikili Beldesi Koza Mahallesi'nde sağlık ocağı yakınlarında akşam saatlerinde toplandığını bildiren gizli tanık, şöyle devam etti:

"Eylem için toplanan kişiler önce caddede eski eşyalar, saksı ve kum yığınları ile barikat kurdular, yüzlerini kapattılar. Eylemciler arasında İhsan Tekin (nitelikli tehdit suçundan Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış) ve Suriyeli Rezan kod adlı Rezan Şıh da vardı. Bu kişilerin hepsi eylem için sağlık ocağı sokağında toplandılar. Yoldan geçen araçları durdurup araç şoförlerinin kimliklerini kontrol ediyorlardı. Bu kişiler kendilerini örgütün asayiş grubu olarak isimlendiriyorlardı. Otobüsün yakılması olayında grup içerisinde lider olarak hareket edenler arasında Suriyeli Rezan lakaplı Rezan Şıh vardı. Bunlar çocukları kandırırlar. Küçük Dikili Mahallesi'ndeki tüm yasa dışı eylemleri organize ederler"

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki başka bir davada PKK'ya üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan Hakim Ballı'nın eylemlere katılmadığına dikkati çeken gizli tanık, "Ancak olayları devamlı uzaktan seyreder, talimatları HDP Küçük Dikili Temsilciliğindeki kişiden alır ve eylemcilere bildirir. Tüm eylemlerden haberi vardır, eylemlerin yapılıp yapılmadığını uzaktan kontrol eder, tekrar temsilcilikteki kişiye bilgi verirdi" ifadesini kullandı.

HDP TEMSİLCİLİĞİNDE TEHDİT

Müşteki İ.K. ise bir grubun evin önüne gelerek kendisine hakaretler ettiğini ve tehditlerde bulunduğu anlattı.

Grubun Küçükdikili'deki evinin önüne gelerek "Çık lan dışarı, biz PKK'lıyız, seni burada barındırmayız, buraları terk edeceksin, eğer polise haber verirsen sizi öldürürüz ve evinizi yakarız.' tehdidinde bulunduğunu aktaran İ.K, "Bu olaylardan sonra ben de şahısların HDP'li olduğunu bildiğimden Küçükdikili HDP Temsilciliğine gittim. Başıma geleni anlattım ve bu insanların bana neden bu şekilde yaptıklarını öğrenmek istediğimi söyledim." ifadesini kullandığını belirtti.

Burada da tehdide uğradığını ve mahalleyi terk etmesinin istendiğini vurgulayan İ.K, yaşadığı mahalleden ayrılmak zorunda kaldığı bilgisini paylaştı.

Kararda, sanık Şıh'ın, PKK'nın çağrısı üzerine düzenlenen ve terör örgütü propagandasına dönüşen kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kimliğini gizlemek amacıyla yüzünü kapatarak silahla katıldığı, örgüt lehine sloganlar attığı da yer aldı.