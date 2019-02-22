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’da operasyonu: 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda çok sayıda ele geçirdi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2019 19:18
Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyuşturucuya karşı yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Operasyonlar kapsamında ekipler uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda 1 kilogram skank, bin 505 adet ecstacy hap, 0,57 gram metamferamin ele geçirilirken, İ.K.(39) ve F.Y. (32) isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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