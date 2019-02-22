Sarai Sierra davasında savcı mütalaasını açıkladı

Fotoğraf çekmek için geldiği İstanbul Sarayburnu'ndaki surlarda cesedi bulunan ABD'li Sarai Sierra'nın öldürülmesine ilişkin dava Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlandı. Sanık Ziya Tasalı, "maktüleyi öldürdüğümü kabul etmiştim ama cinsel saldırı da bulunmadım" dedi. Savcı, Tasalı için 14 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istedi.

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ziya Tasalı getirildi. Duruşmada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sarai Sirerra'nın ailesinin avukatı hazır bulundu.

YARGITAY KARARI OKUNDU

Mahkeme heyeti, Yargıtay tarafından sanık Ziya Tasalı'nın Sierra'yı "nitelikli kasten öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasını onandığını ancak "Nitelikli cinsel saldırı ve Hırsızlık" suçundan verilen cezanın ise bozulduğunu belirtti.

SAVCI GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLADI

Duruşmada söz alan Cumhuriyet Savcısı dava ile ilgili olarak görüşünü açıkladı. Sanık hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan dava açılsa da eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını belirterek bu yönde ceza verilmesini talep etti. Savcı ayrıca sanık Tasalı'nın nitelikli hırsızlık suçundan da cezalandırılmasını istedi.





SAVCININ GÖRÜŞÜNE KATILMADILAR

Sierra'nın ailesinin avukatı ve Aile Bakanlığı vekili savcının nitelikli saldırı suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı yönündeki görüşüne katılmadıklarını söyledi.

ÖLDÜRDÜM AMA CİNSEL SALDIRI DA BULUNMADIM

Sanık Ziya Tasalı ise, "Ben maktüleyi öldürdüğümü kabul etmiştim. Ancak cinsel saldırıda bulunmadım. Savcının aleyhe olan bölümlerini kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Ziya Tasalı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Ziya Tasalı'ya, Sarai Siera'ya yönelik "Nitelikli kasten öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasını onamıştı. "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan verilen 5 yıl 10 ay ile "Hırsızlık" suçundan verilen 2,5 yıl hapis cezası ilişkin kararın ise bozulmasına hükmetmişti. Tasalı'nın, Sarai Sierra'ya yönelik organ ve ya sair cisim sokmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğu hususunun şüpheli kaldığı belirtilen bozma kararında, Tasalı'nın organ ve sair bir cisim sokmak suretiyle cinsel saldırıda bulunmak istediği, bunu başaramamanın verdiği infialle maktuleyi öldürdüğü ifade edilmişti. Ziya Tasalı'nın "Cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi, üst sınıra yakın veya üst sınırdan ceza tayin edilmesi gerektiğinin kaydedilmişti.