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Son dakika: 'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen 'dan boşalan Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı için adaylar belli oluyor. 'nin Meclis Başkanı adayı oldu.

Giriş Tarihi: 22.2.2019 08:13 Güncelleme Tarihi: 22.2.2019 08:22
Son dakika: AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu
AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım'dan boşalan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı koltuğu için partiler arası yarış başladı. AK Parti, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'u aday gösterdi.

MUSTAFA ŞENTOP KİMDİR?

6 Ağustos 1968'de Tekirdağ'da doğdu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek Lisansını ve Doktorasını Marmara Üniversitesi'nde Kamu Hukuku alanında yaptı. 1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de Doktor, 2005'te Doçent, 2011'de Profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında bir çok üniversitede lisans ve lisansüstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevler yaptı.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük yaptı. Çeşitli akademik dergilerde Yayın Kurulu Üyesi ve Editör olarak görev aldı, hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü. 24,25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. 24. Dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda AK Parti'yi temsilen görev yaptı. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde MKYK üyeliğine seçildi. Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şentop, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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Son dakika: AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu
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