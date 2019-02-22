Türkiye’den ABD’ye: Üzerimize düşeni yaparız

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ABD'nin, ülkelerinden kaçarak terör örgütü DEAŞ'e katılan ABD'li ve Avrupa vatandaşlarının Suriye'deki çocuk ve eşleri için çözüm aradığı ve bu konuda Türkiye'ye üst düzey bir temsilci gönderdiği öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı düzeyinde yapılan görüşmelerde DEAŞ'e katılanların esir düşen ya da hapishanelerde olan eş ve çocukları ile birlikte, bölgede yaşayan yabancı savaşçıların ailelerinin durumu tartışıldı. İki ülke arasında, bölgede güvenli alanlar oluşturulurken, bu çocukların yaşanan gelişmelerden etkilenmemesi amacıyla alınması gereken tedbirler değerlendirildi.ABD, Türkiye'ye "Bu çocukların korunmasını ve sorumluluğunu siz üstlenin" teklifinde bulundu. Türk tarafı Kızılay'ın çalışmalarını anlatırken, "Türkiye, bu anlamda bölgede yeterince koruma sağlıyor. Kurtarabildiği kadar çocuğu bölgeden kurtarıyor ancak, DEAŞ'e katılan teröristlerin birçoğu ABD, İngiltere ya da Avrupa vatandaşı. Her ülkenin kendi vatandaşını koruma sorumluluğu var. Ancak biz de masumlar için üzerimize düşeni yaparız" yanıtını verdi.Görüşmelerde her iki ülke yetkililerinin de gerek rejim yanlısı savaşçı ailelerin, gerekse de rejim muhalifi olan savaşçı ailelerin çocuklarının hiçbir suçu olmadığı ve ayrım yapılmaksızın bunların korunma altına alınması gerektiği konusunda fikir birliğine varıldığı öğrenildi. Suriye'de bu şekilde 3 bin ailenin olduğu tahmin edilirken, savaşçı grupların ele geçirdikleri bölgelerde kimi zaman çocukları aileleriyle birlikte infaz ettikleri biliniyor.Bu arada, terör örgütü YPG/ PKK işgalindeki Menbiç'ten çıkan bombalı bir araç Cerablus ilçesi girişindeki ilk kontrol noktasında infilak ettirildi. Saldırıda ÖSO mensubu 5 bomba uzmanı hayatını kaybetti.Suriye'de Beşar Esad rejimi güçlerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki yerleşimlere, 12-20 Şubat'ta yoğunlaştırdığı saldırılarda, 38 sivil yaşamını yitirdi, 100 sivil yaralandı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Başkanı Raid Salih, İdlib ve Hama illerine 9 gün içerisinde düzenlenen saldırılarda 13'ü kadın 13'ü çocuk olmak üzere toplam 38 sivil öldü, 14'ü kadın 27'si çocuk olmak üzere toplam 100 sivil yaralandığını açıkladı.