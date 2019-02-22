“Ümraniye’de önceliğimiz gençler ve ulaşım olacak”

BUGÜN NELER OLDU

Yerel seçim çalışmalarını basın mensuplarına değerlendiren ve ilçenin sorunlarına yönelik projelerini anlatan AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, "Özellikle otopark, yeşil alan ve gençlere yönelik çalışmalara yoğunlaşacağız" diye konuştu. Ümraniye'nin ciddi şekilde büyümüş ve 700 bin nüfusa ulaşmış İstanbul'un çok önemli bir ilçesi olduğunu belirten Yıldırım, "Ümraniye'de yapacağımız otoparklar, millet bahçelerimiz, yeni ulaşım akslarının, mahallelerin içerisinde olacak. Millet kıraathaneleri adı altında kütüphanelerimiz olacak. Göreve gelir gelmez bunlara hemen başlayacağız" dedi. Uygulanacak projelerle ilçenin ulaşım konusunda rahat bir nefes alacağını vurgulayan Yıldırım, "İki yeni metro hattımızın yapımı devam ediyor. Ümraniyemiz, metro yönünden İstanbul'un her yerine çok kısa zamanda ulaşılabilecek bir hale geliyor. Ulaşım akslarında da otobanlara giriş çıkışlar daha rahat hale getireceğiz" şeklinde konuştu.Gençlere yönelik atılacak adımlara da değinen Yıldırım şunları söyledi: "Çok büyük bir 'Spor Köyü' kuracağız, olimpiyat köyü gibi. Sporda biraz zayıf kalmışız. Gerçi Ümraniyespor'umuz çok ciddi ataklar yaptı amatör ruhla. Biz mahallelerimizde gençlerimizi sporla buluşturarak, o 'Spor Köyü' ile de irtibatlı halde çok ciddi hizmetler yapacağız."