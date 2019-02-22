Ünlü psikoterapist FETÖ’den tutuklandı!

Ünlü Psikoterapist Lütfü Kaan Özdemir attığı tweetler nedeniyle Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemleri ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin tamamlanması ardından ise 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında tutuklamaya sevk edildi.







SUÇLAMALARI REDDETTİ

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgulanan Özdemir; tweetleri kendisinin atmadığını, FETÖ ile herhangi bir alakasının olmadığını ileri sürdü. Hakimlik, Lütfü Kaan Özdemir'in atılı suç kapsamında tutuklanmasına karar verdi.

BANK ASYA'YA TALİMAT ARDINDAN PATA YATIRMIŞ

Tutuklama kararında, şüphelinin "Asker neden duruyor, ben olsam darbe yapardım, Erdoğan çok yakında gidecektir" şeklinde tweetler attığı kaydedildi. Şüphelinin Twitter hesabı üzerinden atılan tweetlerde devlet büyükleri aleyhine ifadelerin olduğu ifade edildi. Özdemir'in FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrası örgütün bankası Bank Asya'ya 2014-2015 yıllarında 20 bin ve 30 bin lira civarında para yatırdığının tespit edildiği belirtildi. Şüphelinin SGK kayıtlarının incelenmesi sonucunda ise örgütle iltisaklı kurum-kuruluşlarda çalıştığının belirlendiği kaydedildi. Özdemir'in kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ifade edilerek cezaevine gönderildi.