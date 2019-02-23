100. yılında 19 Mayıs’a görkemli kutlama

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan, İstiklal mücadelesinin mihenk taşlarından olan 19 Mayıs 1919'un 100. yılı vesilesiyle yurt genelinde kutlamalar düzenlenmesine ilişkin genelge yayımladı. Buna göre, etkinlikler yıl boyunca İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara güzergâhı başta olmak üzere tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek. Düzenlenecek etkinlikler Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülecek. Kutlamalar kapsamında spor müsabakaları, kamplar, turnuvalar ve benzeri her türlü sportif faaliyetler, kültür, sanat, turizm ve tanıtım alanında etkinlikler yapılacak. Belirlenen 100. yıl logosu başta Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Samsun Valiliği olmak üzere tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca 2019 yılı boyunca tüm resmi yazışmalarda kullanılacak. Kutlamalar kapsamında yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylık tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilecek.