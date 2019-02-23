YSK seçmen sorgulama! 31 Mart 2019 nerede oy kullanacağım? Hangi okulda ve sandıkta oy kullanacağınızı hemen sorgula!

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım sürerken milyonlarca seçmeni ilgilendiren sandık sorgulama sayfası da Yüksek Seçim Kurulu tarafından erişime sunuldu. Böylelikle, vatandaşların yanıtını yoğun bir şekilde araştırdığı 'Nerede oy kullanacağım?' sorusunun cevabını öğrenmek de mümkün. 2019 YSK sandık sorgulama sayfası ile nerede oy kullanacağınızı hızlı bir şekilde öğrenebilir, gerekli okul ve kütük bilgilerinize erişebilirsiniz.

2019 NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Hangi okul ve sandıkta oy kullanacağınızı öğrenmeniz için izlemeniz gereken yol şu şekilde;