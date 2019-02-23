Son dakika: Başkan Erdoğan 'Tersane İstanbul' temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Tersane İstanbul projesi, İstanbul'u çok farklı alana taşıyacak bir projedir. Bu projeyi yap-işlet-devret modeliyle hayata geçireceğiz. Türkiye'nin en önemli 3 müzesi de burada inşa edilecek. Kadın müzesi de aynı şekilde inşa edilecek. Zira ülkemiz bu yönde çok zayıf. İlk defa bir kadın müzesini burada inşa edeceğiz. Bir diğeri de Türk-İslam müzesi de inşa edilecek. Kültür hayatına böylece katkıda bulunmuş olacağız. Bunun yanında da elbette tiyatro, sinema, sergi alanları ve otoparklar olacak."

İLK ETAP KASIM'DA AÇILACAK

100 bin metrekarelik açık yaşam alanı ile 80 bin metrekare perakende alanı da bu projenin bir parçasıdır. Yine proje içinde ofis binaları, dükkanlar, lokantalar ile bin kişilik bir de cami bulunuyor. Müştemilatıyla, muhtevasıyla, mimarisiyle, konumuyla şehrimize layık bu projenin yatırım süresi tamamıyla 3 yıl ama kasım ayında inşallah ilk etabı diyebileceğimiz bölümünü açmış olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Proje 60 bin kişiye istihdam olacak

60 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

"Tabi işletme süresi 45+4 yıl, 49 yıl inşasıyla beraber. İhale bedeli 1 milyar 429 milyon lira olan Tersane İstanbul Projesinden devlet sadece kira bedeli olarak toplam 1 milyar 346 milyon dolar artı KDV geliri elde edecektir. Bunun yanında projenin Haliç ve İstanbul için oluşturacağı katma değer ile ülkemizin kazancı daha da artacaktır. Proje yapım aşamasında 4 bin kişilik hizmete girmesiyle, doğrudan 15 bin, dolaylı 45 bin olmak üzere 60 bin insanımıza yeni istihdam sağlayacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soluğu hemen mahkemede aldılar

"FAKAT CHP, MAALESEF BU PROJEDE DE ENGEL ÇIKARMAYA ÇALIŞTI"

"Bu proje, İstanbulumuzun marka değerini yükseltmekle kalmayacak, aynı zamanda turizme de katkıda bulunacak. Haliç'in ne yazık ki çilesi çok. Bu çile bu eserle çok farklı bir dönüşümü yaşıyor. Fakat CHP, maalesef bu projede de engel çıkarmaya çalıştı. Hemen soluğu mahkemelerde aldılar. Bu projeye mani olmak istediler. Ecdadımızın kadırgaları indirdiği bu mahallede tersanemizi inşa ediyoruz. Tüm gayretlerine rağmen engel olamadılar."

"ŞEHİR HASTANELERİMİZİ KÖTÜLEMEK İÇİN YALAN VE KURGU HABERLER YAPTILAR"

"Şimdiye kadar milletimizin ve ülkemizin yararına hangi projeyi yapmaya kalktıysak hep engel olmaya çalıştılar. Asrın projesi Marmaray'ı engellemeye çalıştılar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden yeni İstanbul Havalimanı'ndan bizi vazgeçirmek istediler. Her türlü provokasyonları denediler. Ama biz yılmadık, yolumuza devam ettik. Şehir hastanelerimizi kötülemek için yalan haberler yaptılar. Yasakları ve baskıları savundular. Darbe ve vesayet yanında saf tuttular. Türkiye'yi kalkındırmanın değil, günü kurtarmanın derdindeler. Seçim dönemlerini en az zararla atlatmayı hesaplıyorlar."

"BELEDİYECİLİK AK PARTİ'NİN İŞİDİR. BİZ İZMİR'İ DE ALALIM, PIRIL PIRIL HALE GETİRMEK İSTİYORUZ"

"Haliç yeniden hayat buldu, temizlendi. Belediyecilik AK Parti'nin işidir. Biz İzmir'i de alalım, pırıl pırıl hale getirmek istiyoruz. Biz muhalefete göre politikamızı belirleseydik, Haliç hala eski konumunda olurdu. Çöp dağları olacaktı. Ne Avrasya Tünel, ne Marmaray ne de yeni havalimanımız olurdu. Biz o malum meslek odalarının baskılarına boyun eğseydik hala yolsuzluk ve yokluklarla mücadele etmiş olurduk. Ülkemiz hala IMF'in kapısında tefecilere el açacaktık. Ama bizim IMF ile işimiz kalmadı. Borcumuzu sildik. Biz bunlara göre politikamızı belirleseydik ülkemizi kalkındıramazdık. İstanbul ve Türkiy'yi son 17 yılda başarıdan başarıya taşıdık. Değerli kardeşlerim, yaptıklarıyla yetinenler, düş kuramayanlardır. Geleceğe dair hedefleri olmayanlardır. Biz projelerimizle asla yetinmiyoruz. Evlatlarımıza daha güzel, daha temiz ve daha yeşil bir İstanbul için çabalıyoruz. Hem Haliç'in hem de İstanbul'un çehresini değiştirdik. Haliç'in İstanbul'un incisi yaptık. Haliç bölgesinde ayrıca doğa parkı, kuş parkı ve hayvanat bahçesi yapacağız. Yaya erişimini kolaylaştıran yeni düzenleme planlıyoruz. 7.5 km uzunluğunda bisiklet yolu kazandırmayı düşünüyoruz. 14 atık su arıtma tesisi daha yapıyoruz. Önümüzdeki dönem bunları da hizmete alıyoruz. Bir zamanlar çöplerin toplanmadığı İstanbul'da bugün çöp gazından elektrik üretiyoruz."

"Buradaki bütün yatırımlar halkımızla buluşacak. Rabbim güç ve ömür verdikçe milletimiz ve İstanbul'umuz için çalışacağız. Temel atma törenin şimdi yapacağız. Projenin halkımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah'a emanet olun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Tersane İstanbul' Temel Atma Töreni'nde konuştu